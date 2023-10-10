الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وفد رفيع المستوى من رجال الاقتصاد العالميين يزورون المتحف القومي للحضارة

رجال الاقتصاد العالميين
رجال الاقتصاد العالميين يزورون المتحف القومي للحضارة

استقبل، اليوم، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفداً رفيع المستوى يضم عدداً من رجال الاقتصاد والخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين برئاسة رجل الأعمال محمد منصور أمين الصندوق الأول لحزب المحافظين في المملكة المتحدة، ووزير النقل الأسبق، وسيدة الأعمال المصرية راوية منصور رئيس مجلس إدارة شركة رامسكو، ورجل الأعمال البريطاني السير بن إليوت الرئيس السابق لحزب المحافظين في المملكة المتحدة.

زيارة إلى المتحف القومي للحضارة 

وقد جاءت هذه الزيارة علي هامش مشاركتهم في  فعاليات مؤتمر"قمة صوت مصر"، أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، والذي انطلق هذا العام بعنوان "Egypt Forever Forward"،  بمنطقة سوما باي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والتي كان من ضمن رعاتها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

 

وكان في استقبال الوفد ، الدكتور أحمد  غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، والذي رحب بهم موضحاً لهم أهمية المتحف الذي أصبح ركيزة أساسية في الترويج للحضارة المصرية العريقة، وتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية عالمية، وإبراز الصورة الإيجابية لها أمام العالم، ودعم الاقتصاد القومي من خلال التنمية السياحية.

 

ثم اصطحبهم الدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، في جولة تفقدية داخل قاعات المتحف المختلفة للتعرف على مقتنيات المتحف التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي لتروي قصة الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتي العصر الحديث، وهو ما يتضح من خلال سيناريو العرض المتحفي في قاعاته.

وخلال جولتهم، أعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بالمومياوات الملكية وأسلوب العرض الراقي لها، والقطع الأثرية المعروضة التي تعبر عن أوجه الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة، كما أبدوا إعجابهم بالموقع الرائع للمتحف والذي يقع وسط العديد من المعالم التاريخية والحضارية والأثرية.

وفي ختام زيارتهم، حرص أعضاء الوفد على التقاط مجموعة من الصور التذكارية تخليداً لهذه الزيارة.

 رجال الاقتصاد العالميين يزورون المتحف القومي للحضارة 
 رجال الاقتصاد العالميين يزورون المتحف القومي للحضارة 
 رجال الاقتصاد العالميين يزورون المتحف القومي للحضارة 
 رجال الاقتصاد العالميين يزورون المتحف القومي للحضارة 
 رجال الاقتصاد العالميين يزورون المتحف القومي للحضارة 

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