الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مسلحون يختطفون أربعة أشخاص في نيجيريا

نيجيريا
نيجيريا

  قالت الشرطة النيجيرية، يوم الثلاثاء، إن مسلحين خطفوا أربعة أشخاص من منزل في بلدة كيفي الجامعية بولاية ناساراوا بوسط البلاد.

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انفجارات وخطف وإضراب عن العمل.. أبرز المشاهد في نيجيريا

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وفاة 18 شخصًا جراء انفجار مصفاة نفط في نيجيريا

 وتنتشر عمليات الاختطاف للحصول على فدية في نيجيريا، لكن معظم الهجمات وقعت في المنطقة الشمالية الغربية حيث استهدف مسلحون طلاب الجامعات.

 وقال المتحدث باسم شرطة ناساراوا رحمن نانسيل، إن الشرطة تلقت نداء استغاثة حوالي الساعة 0155، بعد أن اقتحم مسلحون منزلًا في مجتمع أنجوان كار وردوا بالجيش، لكن الخاطفين فروا بالفعل مع ضحاياهم.

  لقي ما لا يقل عن 18 شخصًا، بينهم امرأة حامل، حتفهم في جنوب نيجيريا عندما اشتعلت النيران في مصفاة نفط غير قانونية.

  وقال مسؤول أمني، إن الحريق الذي اندلع في وقت متأخر يوم الأحد، في ولاية ريفرز وقع عندما أشعلت مصفاة محلية الصنع خزانًا نفطيًا قريبًا مما أسفر عن إصابة الضحايا بحروق شديدة.

  ويخشى السكان من أن يرتفع عدد القتلى نظرًا لعدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم كانوا في الموقع في ذلك الوقت.

  "تم إنقاذ 25 جريحًا" ، أولوفيمي أيوديل، المتحدث باسم فيلق الأمن والدفاع المدني النيجيري المحلي.

  كان العمال في الموقع، يقومون بتكرير النفط المأخوذ من أنبوب مخرب، وفقًا لشيما أفادي، وهي ناشطة محلية، عندما يغرفون من النقطة التي خربوا فيها الأنبوب، سيأخذون إلى حيث كانوا يطبخون، هكذا وصلت النار إلى هناك".

  والانفجارات في المصافي المحلية شائعة في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط والفقيرة حيث تستهدف معظم المنشآت النفطية في البلاد سرقة مزمنة للنفط.

  بالإضافة إلى العديد من الأرواح فقدت نيجيريا رسميًا ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من النفط الخام بسبب السرقة بين يناير 2021 وفبراير 2022.

  غالبًا ما يتجنب المشغلون الإجراميون المنظمين من خلال إنشاء مصافي في المناطق النائية، ونادرًا ما يلتزم العاملون في مثل هذه المرافق بمعايير السلامة، مما يؤدي إلى حرائق متكررة، بما في ذلك حريق في ولاية إيمو العام الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

 "الأموال التي يكسبونها من هناك في يوم أو يومين هي أكثر مما يمكن أن يجنيه موظف حكومي في السنة"، قال المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الشباب والبيئة فينيفاس دومنامين.

 وتدعو مجموعته إلى إجراء إصلاحات بيئية ووضع حد للأنشطة غير القانونية. ولكن وسط الصعوبات الاقتصادية المتزايدة في نيجيريا، "يبحث الناس عن فرص لتغطية نفقاتهم"، كما قال دومنامين.

  بالإضافة إلى العديد من الأرواح فقدت نيجيريا ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من النفط الخام في السرقة بين يناير 2021 وفبراير 2022، حسبما ذكرت لجنة تنظيم البترول النيجيرية العام الماضي.

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