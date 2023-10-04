وفاة 18 شخصًا جراء انفجار مصفاة نفط في نيجيريا

ارتفع عدد ضحايا حادث اشتعال النيران في مصفاة نفط، تعمل بشكل غير قانوني، إلى 18 شخصًا بينهم امرأة حامل طبقًا لما ذكره مسئول أمني وسكان أمس الثلاثاء.

أضاف المسئول الأمني أن الحريق، الذي اندلع مساء الأحد الماضي، في ولاية "ريفرز"، حدث عندما امتدت النيران التي اشتعلت في مصفاة نفط محلية الصنع، إلى مستودع نفط قريب، مما تسبب في إصابة الضحايا بحروق شديدة، حسب موقع "أفريكا نيوز" اليوم الأربعاء.

استهداف معظم منشآت النفط في البلاد:

يخشى السكان من احتمال زيادة حصيلة القتلى، نظرًا لعدد الأشخاص، الذين يعتقد أنهم كانوا في الموقع، في ذلك الوقت.

قال أولوفيمي أيوديلي، المتحدث باسم هيئة "الأمن والدفاع المدني" النيجيرية المحلية "تم إنقاذ 25 مصابًا".

يشار إلى أن الانفجارات في مصافي النفط المحلية شائعة في منطقة "دلتا النيجر" الغنية بالنفط، لكنها منطقة فقيرة، إذْ يتم استهداف معظم منشآت النفط في البلاد.