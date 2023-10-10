شباب سوهاج تنفذ مسرح تفاعلي ضمن أنشطة السكان بمركز شباب الحما

نفذت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج مسرح تفاعلي ضمن خطة أندية السكان عن شهر أكتوبر ٢٠٢٣ بمركز شباب الحما التابع لإدارة شباب طما شمال محافظة سوهاج بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة ومصطفى زكريا مدير إدارة التدريب والمشروعات بالمديرية بالتعاون مع مؤسسة إتجاه.

حضر فعاليات النشاط الدكتور محمد فريد شوقي ويسري كفافي وأعضاء أندية السكان من مراكز الشباب وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة لدعم منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم.

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة على تكثيف مثل هذه الأنشطة التي تلاقي قبول لدي الشباب وتعمل على حل قضايا المجتمعات المحلية بطريقة سهلة وسلسة .



جدير بالذكر أن أنشطة أندية السكان تجري بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة إتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA ) لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان بهدف رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعليه والفعاليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب .

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الإجتماعي صحة المراهقين زواج الأطفال، تنظيم الأسرة وختان الإناث ويقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع.

وأندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات وقرى حياة كريمة، فهي أماكن مجهزه للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام.