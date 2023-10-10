سهير جودة عن زواج نانسي نور وتامر عاشور .. "طاقة القدر مفتوحة"

حرصت الإعلامية سهير جودة، على تهنئة صديقتها الإعلامية نانسي نور بمناسبة عقد قرانها وحفل زفافها على الفنان تامر عاشور.



وقالت سهير جودة خلال برنامجها "الستات" والمذاع عبر شاشة "النهار": "ألف مبروك يا نانسي، وتامر عاشور طاقة القدر كانت مفتوحة له عشان ربنا يكرمه ببنوتة رائعة زي نانسي، ألف مبروك".

عقد قران تامر عاشور ونانسي نور

احتفل الفنان تامر عاشور، بعقد قرانه على الإعلامية نانسي نور منذ قليل، وجاء ذلك بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب.

وتداول عدد من جمهور الفنان تامر عاشور، الصور الأولى من عقد قرانه على نانسي نور والورود تحاصرهما .

تامر عاشور وزوجته

زواج تامر عاشور ونانسي نور

وظهرت زوجة تامر عاشور بفستان أبيض رقيق، ومزين بالورود من الدانتيل الشفاف، واعتمدت معه مكياجًا ناعمًا يتناسب مع الفستان.

معلومات عن زوجة تامر عاشور

وكانت نانسي نور قد بدأت مشوارها الإعلامي بعد تخرجها من كلية الإعلام بجامعة القاهرة سنة 2012، وقدمت في برنامج عز الشباب عبر قناة روتانا، وانتقلت للعمل في قناة EXtra news التابعة لقنوات CBC، كما شاركت في تغطية عدد من الفعاليات الهامة منها ختام منتدى شباب العالم، وحفل افتتاح طريق الكباش، والمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وظهرت نانسي نور في أعمال درامية منها؛ سرايا عابدين وعوالم خفية.

