الأسهم الأمريكية ترتفع بسبب التصريحات عن التيسير النقدي

فتحت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية (وول ستريت) على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تصريحات صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الليلة الماضية عن التيسير النقدي رغم هيمنة الحذر في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

الأسهم الأمريكية

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 78.76 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.23%، ليصل إلى مستوى 33683.41 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 4.09 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.09%، ليصل إلى مستوى 4339.75 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 21.57 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل نسبتها نحو 0.16%، ليصل إلى مستوى 13505.81 نقطة.

الأسهم الأوروبية تنتعش مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية

الأسهم الأوروبية

انتعشت الأسهم الأوروبية بقوة خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، إذ ساهمت مطمئنة من مسؤولي السياسة النقدية في الولايات المتحدة عن أسعار الفائدة وتراجع أسعار النفط في تهدئة مخاوف المستثمرين، بعدما أجج الصراع في الشرق الأوسط الاندفاع نحو الأصول الآمنة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية بنسبة 1% بعدما تراجع 0.3% أمس الاثنين.

وفي الوقت نفسه سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ارتفاعا كبيرا بعد عطلة أمس الاثنين، إذ أشار فيليب جيفرسون نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ولوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بولاية دالاس إلى أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى لأسعار الفائدة .

وتراجعت أسعار النفط أيضا بعدما قفزت أكثر من 4% في الجلسة السابقة.

وهبط مؤشر قطاع الطاقة في أوروبا فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.6% مع ارتفاع جميع المؤشرات الفرعية الرئيسية الأخرى.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة إليس فى الأسهم الأوروبية بنسبة 5.8% بعدما قالت شركة بي.دبليو.جي.آي لإدارة الأصول التي تتخذ من البرازيل مقرا إنها ستستحوذ على حصة 6% في شركة خدمات التنظيف الفرنسية.