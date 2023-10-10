تحرير 30 مخالفة متنوعة بمركز قنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا،اليوم الثلاثاء، برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، وايرينى مديرة إدارة إصدار التراخيص، وأشرف عبدالله عضو المتابعة بالوحدة، بشن حملة تموينية مكبرة استهدفت المرور على الأسواق والمحال التجارية بالمدينة.

وذلك لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية ، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات، وذلك بحضور مسئولين من جهاز حماية المستهلك وتموين البندر و الصحة وتموين المركز و السلامة المهنية والصحة .

حيث تفقدت اللجنة ، عدد من المجمعات الاستهلاكية ، ومحلات بيع الجملة ، وشدد على أصحاب المجمعات والبائعين ، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح ، وألا تتجاوز أسعار السلع ، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة ، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٤ محضر تنوع ما بين عدم الإعلان عن الأسعار - منتجات مجهولة المصدر - عدم حمل شهادة صحية - نظافة .

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة استهدفت المرور على الأسواق والمحال التجارية بالمدينة لضبط الأسعار ، والإشغالات ورخص الإعلانات بالمدينة .

حيث تفقدت اللجنة ، عدد من المحال التجارية ، وشدد على أصحاب المحال والبائعين ، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح ، وألا تتجاوز أسعار السلع ، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة ، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٦ محضر عدم إعلان أسعار ، ورخص الإعلانات .