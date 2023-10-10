حب أفلاطوني لـ إيمان العاصي خارج الأوف سيزون

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "حب أفلاطوني" للنجمة إيمان العاصي تأجل تصوير العمل، إذ كان من المقرر عرضه على إحدي المنصات الرقمية خلال موسم الأوف سيزون.

ويعتبر مسلسل "حب أفلاطوني "هو البطولة المطلقة الأولي للنجمة إيمان العاصي ،و هو مسلسل اجتماعي، يتكون من 15حلقة، ومن تأليف شريف الألفي.

ويذكر أن شاركت الفنانة إيمان العاصي في مسلسل حضرة العمدة، مع الفنان محمد رمضان،وكوكبة كبيرة من النجوم، خلال الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2023،وفازت الفنان إيمان العاصي بجائزة أفضل ممثلة دور تاني عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة ،كما فاز النجم محمد رمضان بجائزة أفضل ممثل عن دوره بنفس المسلسل، بينما حصد المخرج محمد سامي جائزتي أفضل سيناريو وأفضل إخراج عن "جعفر العمدة" أيضًا.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة الذي يجسده محمد رمضان، وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات تلعب أدوارهن النجمات (مي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي)، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيداً عن العمل.

ويقابل "جعفر" خلال مشواره "عايدة" التي تجسدها الفنانة زينة، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش مأساة تستمر سنوات عدة بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.