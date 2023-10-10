الحلقة الأولى من قصة "قرض شخصي" من مسليل "حدث بالفعل" ..غدًا

تنطلق، غدًا، الحلقة الأولى من قصة “قرض شخصي” وبطلها الفنان كريم فهمي، من أحداث مسلسل“حدث بالفعل” ، عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.

تفاصيل قصة قرض شخصي لـ كريم فهمي

تتضمن قصة “قرض شخصي” 3 حلقات، وسوف يتم عرض حلقتين غدًا الأربعاء، على أن يتم استكمالها الأسبوع القادم.

حكاية “قرض شخصي”

تأتي أحداث قصة “قرض شخصي” بتعرض كريم فهمي لحادث سير تنقلب حياته بعده رأسًا على عقب ويدخل الغموض والخوف إلى حياته بعد الاتسقرار والأمان، وخاصةً بعد ضياع أسرته الكاملة منه، ويسعى طوال الحلقات للبحث عنهم وإيجادهم والعودة إلى حياته السابقة.

تتضمن قصص سلسلة “حدث بالفعل”، عن أحداث واقعية معالجة دراميًا، وتضم كوكبة كبيرة من نجوم الدراما، وتم تقديم قصتين الأولى كانت للفنانة غادة عبد الرازق “تحت الحزام”، وقصة ريش أبيض للفنان ماجد المصري.