ضياء السيد: مدرب الزمالك سبب في هبوط مستوى فتوح

أكد ضياء السيد أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تسبب في هبوط مستوى أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

ضياء السيد: أوسوريو سبب في هبوط مستوى فتوح

أشار ضياء السيد إلى طريقة لعب أوسوريو جعلت فتوح يفقد الكثير من مستواه، والذي بمثابة قتل للاعب بعد خسارة نصف مستواه المعروف، ولا يعتبر الزمالك الخاسر الوحيد من تلك الأزمة ويعتبر منتخب مصر أيضًا من الخاسرين.

يعتمد المدرب الكولومبي على فتوح في أكثر من مركز غير مركزه الأساسي كظهير أيسر، وقد يشارك أحيانًا في الجانب الأيسر بوسط الملعب، وعندما ينضم للفراعنة سيشارك في مركزه الطبيعي كظهير أيسر، مما يجعله غير مستعد فنيًا لهذا المركز.

يستعد منتخب مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة زامبيا يوم الخميس المقبل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد هزاع بن زايد، ثم يخوض بعدها لقاء مع منتخب الجزائر يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر في نفس التوقيت أيضًا خلال معسكر الإمارات.