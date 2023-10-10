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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

محكمة نيجيرية تحكم على شرطي بالإعدام لقتله محاميا

نيجيريا
نيجيريا

قضت محكمة نيجيرية،  بالإعدام على ضابط شرطة لإطلاق النار وقتل محام في مدينة لاغوس، المركز التجاري.

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 وأشاد الكثيرون بالحكم النادر باعتباره إجراء عقابيا ضد الحالات المتفشية لانتهاكات الشرطة.

وبعد ما يقرب من عام، وجد القاضي إيبيرونك هاريسون من المحكمة العليا في لاغوس أن ضابط الشرطة درامبي فاندي مذنب بارتكاب جريمة قتل بولانلي رحيم، التي كانت حاملاً في الوقت الذي قُتلت فيه بالرصاص يوم عيد الميلاد العام الماضي. 

وذكرت تقارير محلية أن رحيم كانت في أوائل الأربعينيات من عمرها في ذلك الوقت أن فاندي أطلقت النار على المحامية بعد أن فشلت سيارتها في بلدة أجا في لاغوس في التوقف عند نقطة تفتيش.

وكان قد نفى إطلاق النار على رحيم، لكن أحد زملائه الذين أدلوا بشهادتهم خلال الجلسة أكدوا سماع إطلاق النار. 

يحق لفاندي استئناف الحكم. وقال القاضي لضابط الشرطة الذي دفع ببراءته: "سوف تُشنق من رقبتك حتى تموت".

وقد أشاد الكثيرون بعقوبة الإعدام في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان حيث تنتشر مزاعم الانتهاكات والقتل خارج نطاق القضاء ضد الشرطة.

 وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كان الناس يأملون أن يرسل الحكم إشارة تحذير لضباط الشرطة المخطئين الذين غالبًا ما يهربون من العدالة.

وأحكام الإعدام شائعة في نيجيريا، ولكن لم يتلقى أي ضابط شرطة مثل هذه العقوبة في البلاد منذ سنوات عديدة.

لدى نيجيريا الآلاف من أحكام الإعدام المعلقة. ونادرا ما تدخل عمليات الإعدام حيز التنفيذ لأنها تتطلب موافقة حكام الولايات الأقوياء.

 ولم يتم تنفيذ سوى مذكرتي حكم بالإعدام منذ عام 1999، وفقاً لإينيبيهي إيفيونغ، المحامي النيجيري في مجال حقوق الإنسان.

وكانت هناك تساؤلات حول ما إذا كان حاكم لاغوس باباجيد سانو أولو سيوافق على إعدام ضابط الشرطة. 

وتعرضت السلطات لضغوط متزايدة لمحاسبة قوات الأمن بعد الاحتجاجات القاتلة على مستوى البلاد ضد وحشية الشرطة في عام 2020.

وفي حين أشاد الكثيرون في نيجيريا بحكم الإعدام، قال البعض إنه ينبغي إلغاؤه.

وقال أوكيتشوكو نوانجوما، الذي يقود مركز الدفاع عن سيادة القانون والمساءلة الذي يدعو إلى "عقوبة الإعدام غير إنسانية، وتصل إلى حد الانتقام وعرضة للخطأ.

 ولا يوجد دليل على أنها حققت هدف خلق ردع للجريمة". إصلاحات الشرطة في نيجيريا

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