خالد الجندي : مؤامرة صهيونية خبيثة لتسكين أهالي غزة في سيناء

استهل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، بالدعاء لأهل فلسطين.

ودعا مبتهلًا: "اللهم احفظ بلادنا وشعبنا وجيشنا، وشرطتنا ورئيسنا، اللهم ببركة الصلاة على نبيك الكريم، احفظ شعبنا فى فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم نسألك تعينهم على أعدائهم، وصلاة سلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

مؤامرة خبيثة

ونوه في سياق متصل إلى أن هناك مؤامرة صهيونية لإخراج الفلسطينيين من أراضيهم ودفعهم نحو الحدود المصرية، مؤكدًا أن جميع المصريين يرفضون تسوية القضية الفلسطينية على حساب السيادة المصرية.

ولفت إلى أن المشروع الصهيوني يشجع بأقصى قدر من الوقاحة مشروع خبيث يهدف إلى إسكان الفلسطينيين في سيناء كوطن بديل، مؤكدًا أن الفلسطينيين لا يرحبون بوطن بديل، وهذا الخطاب لن يحدث أبدا، كل فلسطيني يعرف أن روحه مرتبط بتراب أرضه.

وتابع: "نقول لا وألف لا، كل مصري لديه النزاهة والأمانة يرفض حل المشكلة الفلسطينية على حساب السيادة المصرية، والله لا توجد دولة على وجه الأرض دفعت للقضية الفلسطينية مثل مصر من دماء شهدائها ولا يوجد بلد في العالم يدفع من أجل قضية فلسطين".

وشدد على أن الصهاينة يريدون رد الصفعة التي تلقوها من المصريين في حرب أكتوبر عام 1973، بمؤامرة ضد سيناء لجعلها وطن بديل للفلسطينيين.

وأوضح أن الصهاينة يريدون ترميم كرامتهم التي بعثرت منهم، حاولوا تفريغ سيناء بسلسلة طويلة من الإرهاب".

وتابع: "الصهاينة شكلوا مجموعات إرهابية مخصوصة من الدواعش، لتفريغها من المصريين، وضرب احتفاظ مصر بسيناء، فتصدت لها القوات المسلحة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي.