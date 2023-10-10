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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حي الشيخ رضوان تحت القصف.. (شهداء كل ثانية)

حي الشيخ رضوان تحت
حي الشيخ رضوان تحت القصف

أذاع تلفزيون "فلسطين 3" عدد من الفيديوهات من القصف الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان شرق قطاع غزة، في عدد من الغارات بالطيران الحربي الإسرائيلي، على عدد من المناطق التي تمتلى بالسكان، وتأتي هذه الغارة التي ضربت ودمرت الكثير من المنازل في حي الشيخ رضوان بفلسطين.

حي الشيخ رضوان شرق قطاع غزة

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وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ما يسمى بـ"المجزرة" في هذه المنطقة من فلسطين، والتي تم تدميرها عصر اليوم الثلاثاء، بدون أي انظار أو توجيه بعملية إخلاء كما كان يحدث في وقت سابق.

 

وتستمر عملية القصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي من خلال الطيران الحربي أو المدفعية، وتستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا التوقيت من خلال حشد عدد كبير من الدبابات العسكرية الإسرائيلية في استعداد من أجل دخول بري لقطاع غزة.

 

وأعداد كثيرة من الإصابات والقتل نتيجة ما تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت في هذه اللحظات إلى مستشفى الشفاء.

 

مع القصف الشديد التي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تنهار المنازل ويشرد الأهالي وينتهي حياة الكبار والأطفال، حياة الكثير من المدنيين في غزة تتعرض كل دقيقة لخطر جديد.

 

مشاهد هناك أو هناك في قطاع غزة تأخذنا كل دقيقة إلى حزن شديد ومعاناة متزايدة، ونرصد لكم في هذا التقرير عدد من الصور والمشاهد التي تظهر أن الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين (سواء كانوا صحفيين أو مواطنين من الشعب الفلسطيني)، رغم ما يصنعه الجانب الإسرائيلي من قصف مستمر، إلا أن الحكومة والمنظمات الحقوقية لا ترى لا تسمع لا تتكلم.

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