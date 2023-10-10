نقيب الأشراف: مصر دولة آمنة والاعتداء على الآمنين جريمة إرهابية

أكد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، أن مصر دولة آمنة ومضيافة تفتح زراعيها للجميع بكل ترحاب، ويقصدها أناس من جميع أنحاء العالم، وقال عنها المولى عز وجل "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".

وشدد نقيب السادة الأشراف، على أن الدين الإسلامي حرّم ترويع الآمنين أو الاعتداء عليهم بكل أنواع الإيذاع والترويع، مؤكدا أن الاعتداء على الآمنين جريمة إرهابية نهى عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتتعارض مع صحيح الدين ونهى عنها ديننا الحنيف.



وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن الأجانب الذي يدخلون البلاد مستأمنين فيها بموجب التأشيرة التي حصلوا عليها سواء كانت للسياحة أو العمل، فالإسلام أمر بحسن معاملتهم، قال الله تعالى في كتابه الكريم "ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين".

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن الشريعة الإسلامية فرّقت بين حق المظلوم في الدفاع عن نفسه وأرضه، وبين الاعتداء على «المستأمن»، الذي سمحت له الدولة بدخولها عن طريق تأشيرة، هي في حقيقتها عهد أمان وضمانة سلام.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يجنب بلادنا الفتن وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والبناء، وأن يعُم الأمن والسلام على العالم أجمع.

نقابة الأشراف تجدد دعمها وتأييدها للرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسة جديدة



جدد ممثلو نقابة الأشراف في مختلف محافظات الجمهورية برئاسة السيد محمود الشريف نقيب الأشراف دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.



وأكد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، أن تجديد الدعم والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي استكمالا لمسيرة الانجازات التي حققتها مصر في مختلف المجالات خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا خلفه من أجل نهضة وتقدم مصر.

وجدد الشريف السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، دعم ملاين الاشراف فى مصر لإعادة ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة استمرارا لمسيرة الإنجازات التى تشهدها جمهورية مصر العربية في شتى المجالات.



وأكد السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، أن النقابة وجميع منتسبيها تقف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الوطنية، دعمًا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مرحلة بناء الوعي.

