محمد حماقي يوجه رسالة للفلسطينيين

قدم الفنان محمد حماقي دعمه للشعب الفلسطيني بكلمات مؤثره بجانب دعواته لهم بالانتصار، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

رسالة محمد حماقي للشعب الفلسطيني

وجه حماقي كلمته للفلسطينيين، قائلًا:"ربنا يكون في عون اخواتنا وأهلنا في فلسطين ندعمهم قلباً وقالباً بكل اللي نقدر عليه، وبندعي ربنا ينصرهم ويلطف بيهم "

أغاني محمد حماقي صيف 2023 وألبوم جديد في الشتاء

كانت قد طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من اغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ومن المقرر أن يستكمل حماقي إصدارات ألبومه الجديد خلال موسم الشتاء الغنائي لهذا العام، حسب ما صرح في إحدى لقاءاته الإعلامية بعد حفل الكويت .

كان قد سجلت أحدث أغاني حماقي “إيه السعادة دي”، أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها “ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد امال انا ليه مش شايف حد ”.