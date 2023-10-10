الهلال والنصر يتفوقان على أندية الدوريات الخمس الكبرى

نجح فريقي الهلال والنصر بفضل الصفقات الجديدة أن يكونا في منافسة شرسة مع الدوريات الخمسة الكبرى على العالم، وبقيادة كريستيانو رونالدو في العالمي وسالم الدوسري في الزعيم، نعرض لكم من خلال التقرير أبرز الأرقام عن الدوريات الاوروبية الخمسة الأقوى مقارنة بالدوري السعودي بعد التوقف لمباريات المنتخبات حول العالم.

الهلال والنصر يتفوقان على بايرن ميونيخ وبرشلونة

الهلال والنصر سجلا أهداف حتى الآن أكثر من أي نادي في الدوريات الخمسة الكبرى على العالم، بعدما نجح الطرفين في تسجيل 26 هدف بعد مرور 9 جولات من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، متفوقًا على أندية الدوري الإسباني بعد مرور 9 جولات من الليجا أيضًا.

في المقابل سجل هجوم الهلال والنصر 26 هدف، 21 من أهداف العالمي سجلها رونالدو وماني وتاليسكا، و18 من أهداف الزعيم سجلها ميتروفيتش وسالم الدوسري ومالكوم.

يحتل الهلال المركز الأول برصيد 23 نقطة، ثم يأتي نادي النصر في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

بايرن ميونيخ الأقوى في الدوريات الخمسة الكبرى

يعتبر أقوى هجوم في الدوريات الخمسة الكبرى حتى الآن هو هجوم فريق بايرن ميونيخ بـ 23 هدف بالتساوي مع باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني بـ 17 نقطة للعملاق البافاري و19 للمتصدر بعد مرور 7 جولات، ثم ياتي الدوري الإسباني وأقوى هجوم فيه يمتلكه برشلونة بـ 21 هدف، بعد مرور 9 جولات ويحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

ثم الدوري الإنجليزي والذي يمتلك نادي برايتون صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة بـ 21 هدف بعد مرور 8 جولات من المسابقة في المركز السادس برصيد 16 نقطة، ثم الدوري الإيطالي بـ 21 هدف سجلها نادي إنتر ميلان خلال 8 جولات يحتل بها المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

ثم نادي موناكو الذي سجل 21 هدف أيضًا بعد مرور 8 جولات، وهو متصدر الدوري برصيد 17 نقطة.