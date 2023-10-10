مدير تعليم نجع حمادي يتابع سير العملية التعليمية

تابع أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الثلاثاء، يرافقه محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، انتظام الدراسة والانضباط الإداري بمدرسة التجارة بنات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بضرورة المتابعة اليومية لسير العملية التعليمية بالمدارس.

هنأ مدير عام الإدارة، علي حمدون مدير إدارة المدرسة، وعلي الأمين وكيل المدرسة، وهيئة المعلمين والعاملين والطالبات، ببدء العام الدراسي الجديد، والاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وذكري المولد النبوي الشريف.

وتفقد مدير عام الإدارة، الفصول الدراسية، للاطمئنان على انتظام الطالبات داخل الفصول أثناء اليوم الدراسي، وتابع السجلات المدرسية، وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات، مشددا على ضرورة رفع علمي جمهورية مصر العربية، ومحافظة قنا، في واجهة المدرسة، و تجديدهما لتظهر المؤسسة بشكل حضاري، وتأدية تحية العلم كل يوم دراسي بالقواعد والضوابط المنظمة لتعزيز حس الولاء والانتماء للوطن لدي الطالبات.

وشدد " الدردير" على ضرورة تواجد مسئول الأمن المدرسي، وتحديد هوية الزائرين و توقيعهم بالتوقيتات الفعلية، و إحكام إغلاق الأبواب عقب دخول الطالبات، مؤكدا علي ضرورة رصد الغياب اليومي، و متابعة الإشراف على الفناء، والأدوار، و نظافة دورات المياه والمباني المدرسية، و التخلص الآمن من المخلفات و الرواكد.