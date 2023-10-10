جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد

نظمت جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية حفلاً لاستقبال الطلاب الجدد، للتعرف علي الجامعة و البرامج الخاصة بكل كلية، والأنشطة الطلابية برعاية الشباب، تحت رعاية و بحضور الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس الجامعة و الدكتور محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد درغام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقه و الدكتور محمد مصطفى عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والسادة وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني والقرآن الكريم، ثم قدم كل منتسبي الجامعة التهنئة للدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية بمناسبة إدارج اسمها للمرة الثالثة على التوالى ضمن أفضل ٢٪ من علماء العالم الأكثر تأثيرا وتميزًا عالميًا وفقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية.

ورحبت رئيس 6 أكتوبر جامعة بالطلاب الجدد متمنية لهم عاماً دراسياً موفقاً، مشيرة إلى أنه يتم تنظيم هذه الاحتفالات والأنشطة التعريفية مع بداية العام الدراسي، لخلق نوع من الدمج بين الطلاب الجدد والقدامى و تشجيع الطلاب و دعمهم في المرحلة التعليمية الجديدة. وأطلقت رئيس الجامعة مبادرة النقاط الخضراء و ترجمتها إلى درجات، لتعزيز الانتماء و تحفيز الطلاب علي المشاركة في خدمة المجتمع و التشجيع علي ممارسة السلوك الايجابي للطلاب تجاه المجتمع. وأشار الدكتور محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية، هو تقديم كوادر فنية مُدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل المعاصر، موضحًا أن الجامعة تقوم بعقد شراكات وبروتوكولات مع المؤسسات الصناعية و الشركات و المصانع و الهيئات ذات الخبرة العالية بالمجتمع المحلي المُحيط؛ بهدف تأهيل وتدريب خريجي هذه الجامعات ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المُستقبلي. و تم عرض فيديو تعريفي عن الجامعة وطبيعة الدراسة بها والتدريبات العملية و الأنشطة الطلابية ،وتم تكريم الطلاب الأوائل من كل برنامج دراسي والطلاب المميزين بالأنشطة الطلابية عن العام الدراسي الماضي،وعرض مجموعة من الطلاب مشاريعهم الابتكارية عن كل برنامج.

جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية