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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي سمالوط

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، غدا الأربعاء ، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية بني سمرج إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط  شمال المحافظة ، على مدار يومين متتاليين 11 و 12 من أكتوبر الجاري ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

 

وذلك  بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى المواطنين في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، ستضم العديد من التخصصات منها،  (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر- رمد – أنف وأذن).

 

مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين ، في نطاق محافظة المنيا.

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