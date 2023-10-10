غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي سمالوط

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، غدا الأربعاء ، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية بني سمرج إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، على مدار يومين متتاليين 11 و 12 من أكتوبر الجاري ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وذلك بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى المواطنين في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، ستضم العديد من التخصصات منها، (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر- رمد – أنف وأذن).

مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين ، في نطاق محافظة المنيا.