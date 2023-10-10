رئيس جامعة بنها: توفير سبل الدعم والرعاية للطلاب الوافدين

خلال لقائه بالطلاب العمانيين..

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها على عمق الروابط والعلاقات الأخوية بين مصر وسلطنة عمان، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب الوافدين

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور ناصر الجيزاوى مع عدد من الطلبة الوافدين بسلطنة عمان فى بداية العام الدراسى الجديد ، وذلك لمناقشة الاقتراحات التي يقدمها الطلاب حول البرامج الدراسية والمشكلات التي تواجههم أثناء الدراسة في الجامعة وكلياتها ، بحضور الدكتور أحمد يوسف مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وأشار “ الجيزاوى ” إلى أن الجامعة تنتهج سياسة الباب المفتوح ، وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مع جميع قيادات الجامعة ، مضيفاً أن الجامعة حريصة على إكساب الطلاب المعارف والمهارات من خلال برامجها المستحدثة والتي تؤهل للإلتحاق بسوق العمل على كافة المستويات وتناسب وظائف المستقبل.

وأضاف رئيس جامعة بنها، إن الجامعة لها مكانة دولية وإقليمية مرموقة في التصنيفات الدولية المختلفة وذلك بسبب سياسات دعم البحث العلمي وزيادة تمويله بالجامعة، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من مختلف دول العالم ، موضحًا أن الجامعة احتلت المركز 24 من بين 1365 جامعة عربية ، كما جاءت بالمركز 1158 على مستوى العالم وفقاً لتصنيف ويبومتركس الاسباني إصدار يوليو 2023، بين أكثر من 31 ألف جامعة حول العالم شاركت بالتصنيف.



كما أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي حوارا مع الطلاب وذلك لمناقشة الاقتراحات التي يقدمها الطلاب حول البرامج الدراسية والمشكلات التي تواجههم أثناء الدراسة في الجامعة وكلياتها ، موجهًا الدعوة لهم فى المشاركة فى الأنشطة الطلابية التي تنظمها المراكز والوحدات داخل الجامعة ومنها مركز إعداد القادة بمشتهر والذي يستهدف إكساب الطلاب العديد من المهارات القيادية والتي تؤهلهم لكي يكونوا قيادات في المستقبل، بالإضافة الى مركز رعاية الموهوبين والمبدعين والذي يقدم العديد من المنح المجانية في مختلف الفنون والتي تنمي مهارات الطلاب.

من جانبه رحب الدكتور أحمد يوسف بالطلاب العمانيين، مؤكدا أن الجامعة ستحتفل مع الطلبة باليوم الوطني العماني من خلال إقامة عدد من الفعاليات والمهرجانات بمشاركة الطلاب العمانيين والمصريين .