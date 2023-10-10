وفيّة.. كلمات الأغنية الأولى من ألبوم كاظم الساهر الجديد

يستعد القيصر كاظم الساهر لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد في الموسم الخريفي القادم، ضمن سلسلة الإصدارات الجديدة لعدد من رموز الغناء العربي.

تفاصيل الأغنية الأولى من ألبوم كاظم الساهر

تحمل الأغنية الأولى من ألبوم كاظم الساهر الجديد “وفيّة”، والتي قال بعض من كلماتها خلال إحدى لقاءاته التلفزيونية حديثًا، وهي “الله يعلم يا وفية كم ضاقت الدنيا عليا لما أضعتك من يديا اعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني الله يعلم الله يعلم يا وفيّة”.

صُنّاع أغنية كاظم الساهر الجديدة “وفيّة”

أغنية وفية لـ كاظم الساهر من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي، ألحان كاظم الساهر، وأصر الساهر على طرح أولى أغنيات ألبومه من كلمات الراحل كريم العراقي إهداءً لروحه.

سيضم ألبوم كاظم الساهر الجديد 12 أغنية من أشعار الراحلين نزار قباني وكريم العراقي، بجانب بعض من كلمات كاظم الساهر، وبمشاركة “ياسر البيلي، دارين شبير، داوود الغنام، خليل عيلبوني، وآخرون”.

وكان قد صرح الموسيقار اللبناني ميشال فاضل في تصريحات صحفية سابقة أن الألبوم سيتم طرحه في نوفمبر المقبل، بجانب تصوير بعض الأغنيات بطريقة الفيديو كليب.

كاظم الساهر في مهرجان الغناء بالفصحى 2023

وفي سياقٍ آخر يحيي كاظم الساهر حفلًا غنائيًا في السعودية، ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى في الـ 13 من أكتوبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم في رياض بوليفارد سيتي.

برنامج مهرجان"الغناء بالفصحى"

يهدف المهرجان إلى في دعم اللغة العربية ونشرها، ويستهدف محبي الموسيقى الأصيلة بشكلٍ عام، واللغة العربية الفصحى خاصةً.

يشارك في المهرجان قامات فنية كبيرة على رأسهم القيصر كاظم الساهر، والفنان القدير لطفي بوشناق، بجانب الفنانة جاهدة وهبة.

ضع المهرجان اللغة العربية في قوالب فنية متميزة ومختلفة، بهدف نشر الفصحى بشكلٍ لاينسى، على مدار يومي "الغناء بالفصحى".

ومن المقرر أن الحفلات ستبدأ في التاسعة مساء حتى الثانية عشرة صباحا، فيما أسعار التذاكر تبدأ من 150 ريالاً.

يأتي المهرجان استمرارًا لأنشطة المملكة الفنية والثقافية المنتشرة في عدد من مدنها، بجانب موسم الرياض وموسم

جدة الغناء، وأخيراً بموسم احتفالات عيد الفطر المبارك الذي ضم عدد كبير من نجوم الغناء في العالم العربي.