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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

وفاة خال سامو زين في دمشق

سامو زين
سامو زين

توفي خال الفنان سامو زين في دمشق، حيث إنه علق عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالي خالي أخو والدتي اليوم في دمشق، إن لله وإن إليه راجعون اللهم أنزل على خالي الحبيب موفق مصطفي اللهم له الفيض الواسع من الرحمات والمغفرة والعفو والغفران، وتجعله ممن يفوزون بجنة الخلد، الرحمة والسلام علي روحك الطاهرة الطيبة النقية".

وفاة خال سامو زين 

أحدث أعمال سامو زين 

من ناحية أخري، يذكر أن  سامو زين طرح مؤخرا أحدث أغانيه بطريقة الفيديو كليب بعنوان "دى حبيبتى"، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبرى، مكس وماستر عمر العزبى.

 

الكليب تم تصويره في اليونان على مدار يومين، مع المخرج شريف فرانسيس، وعن الأغنية يقول ساموزين، إنها من الأغانى القريبة إلى قلبه، حيث تتواجد معه منذ 3 سنوات، وكان ينتظر الوقت المناسب لتسجيلها وتصويرها فيديو كليب، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور ومتابعيه.

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