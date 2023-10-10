الشباب والرياضة تختتم فعاليات النسخة الثانية من برنامج « نتشـارك »

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني [ الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب ] وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ، اليوم الثلاثاء ، فعاليات برنامج « نتشـارك » في نسخته الثانية لإعداد مدربين ( TOT ) لتنفيذ المبادرات المجتمعية ، بدار الهئية الهندسية للقوات المسلحة ، بمشاركة 150 متدرب من 15 محافظة ( شمال سيناء ؛ جنوب سيناء ؛ أسوان ؛ أسيوط ؛ القاهرة ؛ الاسكندرية ؛ الوادي الجديد ؛ سوهاج ؛ قنا ؛ مطروح ؛ كفر الشيخ ؛ دمياط ؛ الجيزة ؛ القليوبية ؛ البحر الأحمر ) ، بدار الهئية الهندسية للقوات المسلحة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وشهدت اليوم الختامي حضور كلا من :" الأستاذة إيمان عبدالجابر ، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، الأستاذة راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لإدارة برلماني الطلائع والشباب ، الأستاذ عاطف سالم ، مدير إدارة برلمان الطلائع ، السادة استشاري التدريب " الدكتور محمد صلاحي ،الدكتورة رشا الخطيب ، الدكتور أحمد نجم ، الدكتور علاء ابراهيم ".



وقد أبدت الأستاذة إيمان عبدالجابر ، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، سعادتها وايجابيتها ، لما شاهدته من تفاعل المشاركين علي مدار أيام انعقاد البرنامج ،

مؤكدة علي أن نجاح المبادرة يتوقف علي ترسيخ مجموعة من القيم الثرية منها : " الجودة والاحترافية والإبداع والنزاهة والتنوع وفكرة جديدة بنمط مختلف" ، فــ شباب الجمهورية الجديدة أصبح أكثر وعيا من ذي قبل بالمهام و المسؤوليات التي من واجبه أن يقوم بها من أجل وطنه و مجتمعه.

بدوره ثمن الدكتور محمد صلاحي ، الاستشاري العام للبرنامج وممثل برامج اليونيسف ، علي دور وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، وتركيزه الشديد علي تشجيع وتأهيل المبادرات والمشاريع الشبابية الإيجابية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر ، يأتي ذلك ترسيخاً للمكانة الرائدة التي تتمتع بها وزارة الشباب بقطاعاتها في العمل الاجتماعي بمفهومه الشامل، ضمن إطار حضاري وركائز أساسية لتمكين الشراكة الاستراتيجية مع اليونيسف .

ومن جانبهم، أعرب المشاركون عن سعادتهم البالغة لحضور البرنامج التدريبي والذي يُعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة تطلعاتهم وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية والقيادية، مما يؤهلهم لتحمل المسؤولية في المستقبل نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر تلاحمًا وازدهارًا.

ومن المقرر أن يعمل المتدربون علي تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية بمراكز شباب المحافظات سالفة الذكر ، وان تكون منبثقه من المبادرات التالية (تمكين الفتيات ؛ التوافق المجتمعي ، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية ، دعم الوافدين ، ما بعد Cop27 " ، الطاقة المتجددة ، المشروعات الخضراء ، البيئة ، الصحة "

تجدر الإشارة إلي أنّ البرنامج يستهدف إعداد مدربين لتدريب وتنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد و صنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم ، وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13 - 17 عام (الطلائع) ، 18 - 19 عام (الشباب) على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى المقيمين في مصر .