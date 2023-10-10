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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

مشتريات الأجانب تعوض البورصة 23.2 مليار جنيه من خسائرها

تداولات البورصة
تداولات البورصة

استردت البورصة جزءا من خسائرها التي تكبدتها على مدار الجلستين الماضيتين، وارتفعت مؤشرات البورصة بختام جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 23.2 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.323.0 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 19724 نقطة.

صعود مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة   صعودا  بنسبة 1.58%  ليغلق عند مستوى3668  نقطة.

صعد مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.76%   ليغلق عند مستوى 5464 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء  وبلغت صافي مشترياتهم 208 مليون  جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 2.3مليار جنيه .

 

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