مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ: تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة

ناقش مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة ، الثلاثاء متابعة العملية التعليمية للعام الجامعى الجديد 2023/2024 بكليات ومعاهد الجامعة وفقا للخطة الزمنية المعلنة، والتأكيد على أن العمل يجري وفقاً للخطة الشاملة، التى وضعت لاتمام تجهيزات استقبال الطلبة الجدد والقدامي بداية من الشهر الحالي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة، الاهتمام برعاية الطلاب، وتوفير سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية ،وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، والتزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة للنجاح والتفوق، والاطمئنان على الانتهاء من توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول.

كما أكد د. "دسوقي " اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء لجميع كليات ووحدات الجامعة، والتأكيد على الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية في منشآت الجامعة ومرافقها كافة .

وأشار رئيس جامعة كفرالشيخ إلى تنفيذ ما ورد فى الكتاب الدوري الخاص بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة.

واستعرض مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، تصنيف التايمز العالمي لمؤسسات التعليم العالي لعام 2024 وحصد جامعة كفرالشيخ المركز 800-1000 والمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، والمركز 410 في مجال البحث العلمي على مستوى العالم، والتأكيد على الاستمرار فى تميز الجامعة فى كافة المجالات والعمل على وصول الجامعة لافضل المراكز المتقدمه فى كافة التصنفيات الدولية.

ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بتنفيذ ندوات ثقافية وتوعية تستهدف تنمية الوعي الطلابي ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، وتنفيذ الأنشطة الطلابية الفنية والرياضية التي تستهدف اكتشاف المواهب، والتأكيد على استمرارية الأنشطة الطلابية بمجالاتها المختلفة خلال العام الجامعي الجديد، والتي تساعد على ادماج الطاقات الإيجابية وتنمية المهارات الإبداعية، واستثمارها في تطوير السمات الشخصية وتعزيز الانتماء والهوية.

كما أكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، استمرار المشاركة الفعالة في القوافل الطبية و التوعية ، و متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ، وتنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات للتعرف على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وكشف د. دسوقي، جاهزية الكليات لزيارة لجان تقييم جائزة التميز الحكومي، وتوفير سبل الدعم الممكنة للسادة سفراء التميز وفرق إدارة التميز الحكومي بالكليات للحصول على الملفات المطلوبة لتقدم الجامعة لجائزة التميز الحكومي وظهورها بالشكل المشرف بين الجامعات المصرية الحكومية.