وزارة الشباب تنفذ برنامجًا للكشف الطبي علي الأبطال الرياضيين

قامت الإدارة المركزية للطب الرياضي والإدارة المركزية للاستثمار بوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ برنامج شامل للكشف الطبي على الأبطال الرياضيين، وذلك بالتعاون مع شركة نيرهايوم الطبية وذلك بمركز الطب الرياضي التخصصي بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

يأتي هذا البرنامج كجزء من جهود الوزارة لتوفير الرعاية الشاملة للرياضيين والحد من حوادث الإصابات والأمراض ذات الصلة بالأداء البدني.

شملت الفحصوصات الطبية علي قياس نسبة الهشاشة في العظام، قياس نسبة الأنيميا في الدم و قياس نسب الحيوية في الجسم.

يهدف البرنامج إلى تقييم الحالة الصحية الشاملة للرياضيين وتحديد أي مشاكل صحية قائمة أو محتملة قد تؤثر على أدائهم الرياضي.

تتم عمليات الكشف الطبي بواسطة فريق من الأطباء والمتخصصين ذوي الخبرة في مجال الطب الرياضي.

من خلال هذا البرنامج، ستتم مراجعة وتقييم البنية الجسدية والوظائف الحيوية للرياضيين، وذلك باستخدام تقنيات طبية حديثة وفحوصات متخصصة، سيتم قياس مستويات اللياقة البدنية والقوة العضلية، وفحص الجهاز التنفسي والقلبي، والكشف عن أي إصابات سابقة أو مشاكل صحية محتملة.

تعكس هذه الخطوة التزام الوزارة برفع مستوى الرعاية الصحية للرياضيين وتوفير الدعم اللازم لهم، إن الاكتشاف المبكر والتدخل الطبي المناسب يمكن أن يقلل من خطر الإصابات ويعزز الأداء الرياضي بشكل عام، ويساعد الرياضيين على تحقيق أهدافهم الرياضية بأفضل طريقة ممكنة.

تشمل خطة الوزارة توفير الرعاية اللازمة للرياضيين بناءً على نتائج الكشف الطبي، بما في ذلك العلاج والتأهيل اللازمين والاهتمام بالتغذية الصحية واللياقة البدنية، كما ستعمل الوزارة على توفير برامج توعوية وتثقيفية للرياضيين، تهدف إلى توفير المعلومات اللازمة للحفاظ على صحتهم وتعزيز أدائهم الرياضي.

كما تم عرض خدمات الطب الرياضي لطلاب التدريب الميداني بكلية التربية الرياضية من خلال المتخصصين مجال الطب الرياضي.