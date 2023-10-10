قدمن طالبات كلية الشرطة، عروض المهارات القتالية، مع طالبات الكفاءة البدنية، الذين أقمن بدفع إطارات الشاحنات والحبال الغلية ومطارق الثقيلة، ووجههن تنطق بالجدية والعزيمة والإرادة القوية، بأقدام تضرب الأراض وقامات تعانق عنان السماء.

طالبات كلية الشرطة يؤدون عروض الكفاءة البدنية

ونجحت الطالبات في استخدام مهارات التسلق بالحبال واستخدام الروافع الخفيفة، لاقتحام الأوكار بنجاح، خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.