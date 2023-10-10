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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم.. تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة

سكن مصر
سكن مصر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى ) مسلسل رقم (3-4-5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم (2) المراحل التالية للمرحلة الأولى في مواعيد محددة، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 10/10/2023.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 120، اليوم الثلاثاء الموافق 10/10/2023، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الأربعاء 11/10/2023، ووحدات العمارة رقم 122، يوم الخميس 12/10/2023، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الأحد 15/10/2023، ووحدات العمارة رقم 136، يوم الإثنين 16/10/2023، ووحدات العمارة رقم 138، يوم الثلاثاء 17/10/2023، ووحدات العمارة رقم 139، يوم الأربعاء 18/10/2023، ووحدات العمارة رقم 140، يوم الخميس 19/10/2023.

وأضاف الغيطي، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 141، يوم الأحد 22/10/2023، ووحدات العمارة رقم 142، يوم الإثنين 23/10/2023، ووحدات العمارة رقم 144، يوم الثلاثاء 24/10/2023، ووحدات العمارة رقم 145، يوم الأربعاء 25/10/2023.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد ) وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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