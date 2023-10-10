وفاة سائق وإصابة عامل في انقلاب سيارة نقل بصحراوي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيسر نتج عنه وفاة قائد السيارة إثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وإصابة نجل عمه عامل كان برفقته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج التعليمي وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفـى ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة افمركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة 'أيمن . ا . م . ح" 36 سنة سائق ومقيم دائرة أسوان بالطريق المشار اليه إنفجر الإطار الأمامي الأيسر مما أدي إلي إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق نجم عن الحادث وفاة قائد السيارة متأثراً بإصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسر بالجمجمة وإصابة مرافقة "سبيعي . ع . م . ح" 60 سنة عامل - ومقيم بذات العنوان نجل عمه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى سوهاج التعليمي .

وبسؤال المصاب المذكور قرر بمضمون ما سبق ونفي الشبهه الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .