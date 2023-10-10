رئيس ازهر الغربية يتابع سير الدراسة بمعاهد طنطا وقطور

تفقد فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، وبرفقته الأستاذ سعيد أبو حطب، مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة، عدداً من معاهد إدارة طنطا وإدارة قطور التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالمعاهد، وحضور الطلاب، والوقوف علي أهم المشكلات التي تواجه الطلاب والمعلمين وحلها بشكل فوري.

وتابع فضيلته شرح المعلمين داخل الفصول، والوقوف علي العجز والزيادة داخل المعاهد ووصول الكتب إلى كافة المعاهد، والاطمئنان علي إجراءات الأمن والسلامة داخل المعاهد، مؤكدا على ضرورة تفعيل الأنشطة والمسابقات الطلابية والتي تعد ركن أساسي في العملية التعليمية

و شملت الزيارة معهد عبد الحليم البلتاجي الابتدائي بقري دمشيت، ومعهد أبو رمان الابتدائي بإدارة طنطا التعليمية، ومعهد سملا النموذجي الابتدائي الإعدادي التابع لادارة قطور التعليمية.