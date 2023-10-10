طارق السيد: أحمد فتوح يريد الإستمرار مع الزمالك

أكد طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك يعيش ظروف صعبة للغاية، خصوصا مع قرب نهاية عقود بعض اللاعبين والأزمات الكثيرة داخل النادي، مشيرًا إلى أنه لابد العمل على حل جميع الأزمات بعد الانتخابات مباشرة، وتجديد عقود اللاعبين المميزة داخل فريق الكرة.

وقال نجم الزمالك السابق، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أتواصل دائما مع عبدالواحد السيد مدير الكرة، هناك أمور صعبة كثيرة، وهناك ملفات صعبة مثل ملف التجديد وفتح باب القيد والصفقات الجديدة، وهي قنابل موقوتة تحتاج لجهود كبيرة للعمل على حلها سريعًا".

وأضاف: "الزمالك يحتاج إلى تجديد عقود اللاعبين وهو على رأس الملفات الهامة التي يجب حسمها سريعًا خصوصا تجديد عقد أحمد فتوح، وأتدخل من بعيد في بعض الأمور بحكم علاقتي باللاعبين وزمالكاويتي، وأسعى لإيجاد حلول والوصول لنتائج ومعاونة المسئولين الموجودين، ومطمئن بأن فتوح زمالكاوي ويريد إكمال مسيرته في النادي، لكن التأخر في التجديد بسبب المجالس السابقة، وضعت أمام اللاعب أرقام كبيرة من أندية آخرى، من خارج مصر وهناك نادٍ سعودي يتفاوض مع اللاعب منذ فترة".

وأتم: "الزمالك قدم عرضا جيدا لفتوح أعتقد أنه لا يُرفض تمامًا، تم تقديم رقم مالي كبير وليس قليل، لكن للآسف عندما يتم الدخول في منافسة مع أندية مستقرة وبأرقام أعلى بكثير، يكون هناك صعوبة في حسم ملف التجديد، ولكن أرى أن عرض الزمالك جيد من وجهة نظري الشخصية بعيدًا عن رؤية اللاعب نفسه، ومسئولي النادي يريدون حسم الملف سريعا خصوصا أنه ملف جماهير".