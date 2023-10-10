الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأونروا: تعليق توزيع المساعدات لنحو نصف مليون شخص في غزة

الأونروا
الأونروا

قالت الأونروا، إنه تم تعليق توزيع المساعدات لنحو نصف مليون شخص في غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى فى تصريحات للقاهرة الإخبارية من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعى

 

وقالت المصادر للقاهرة الإخبارية إن مصر لم تتوان منذ تفاقم الأوضاع فى الأراضى المحتلة، وكثفت اتصالاتها بكافة الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولى لوقف التصعيد وحقنا لدماء الشعب الفلسطينى.

وأكدت المصادر أن رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية.

 

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