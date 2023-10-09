"قومي المرأة" بأسيوط ينظم ندوة عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية

تم عقد لقاء في مركز إعلام أسيوط حول التوعية السياسية للحس على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، تحت عنوان "مشاركة المرأة في الحياة السياسية". حضر اللقاء الدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وفتحي صلاح، عضو بفرع المجلس القومي للمراة بأسيوط، بالإضافة إلى 80 من رائدات ومتطوعات المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

تناولت الدكتورة مروة في اللقاء أهمية المشاركة السياسية وأكدت أنها حق لكل مواطن وفقًا للدستور. كما أشارت إلى أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات

وأشارت الدكتورة مروة إلى أن المرأة لها دور هام في تحقيق التغيير وإحداث التحولات في المجتمع. وتطرقت المقررة فرع المجلس بأسيوط أيضًا إلى أهمية تعزيز الوعي السياسي بين النساء وتمكينهن من المشاركة الفعالة في مختلف المجالات السياسية.

وقد رحبت الحضور بالمبادرة وأبدوا استعدادهم للمشاركة في الحملات والحملات الدعائية التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وقد أكدوا أيضًا على أهمية تمكين المرأة من الحقوق السياسية والتشريعات الداعمة للمساواة بين الجنسين.

هذا اللقاء يأتي في سياق جهود المجلس القومي للمرأة في توعية النساء وتمكينهن من الحقوق السياسية وتشجيعهن على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية. وتعتبر المرأة أحد العناصر الأساسية في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك يجب أن يتم تمكينها وتمكين قدراتها من أجل المساهمة الفعالة في صنع القرارات السياسية والتأثير في السياسات العامة.

تعد مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية القادمة خطوة هامة في تحقيق المشاركة السياسية الشاملة وتمثيل النساء في الحياة السياسية. ومن المتوقع أن تكون المرأة قادرة على تقديم رؤية جديدة وتوجهات مبتكرة تساهم في تحسين الأوضاع وتعزيز التنمية في البلاد. وبالتالي، ينبغي على المجتمع والحكومة دعم هذه المبادرات وتمكين المرأة من ممارسة حقها في المشاركة السياسية.

من المهم أن يتم تعزيز التوعية السياسية بين النساء وتقديم الدعم اللازم لهن للمشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة. يجب على المنظمات المدنية ومختلف الأطراف المعنية العمل سويًا لتنظيم حملات توعية وتثقيف تستهدف النساء وتساعدهن في فهم العملية الانتخابية وأهميتها. كما يجب أن تتبنى الحكومة سياسات وبرامج تهدف إلى تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها في الحياة السياسية وتوفير الفرص المنصفة لجميع المواطنين.

بدوره، ألقى فتحى صلاح الضوء على الجهود التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين المجلس والمنظمات النسوية المحلية والدولية لتبادل التجارب والخبرات في مجال التوعية السياسية.

وقد أشادت الحاضرات بأهمية هذا اللقاء وتأكيد مشاركتهن في العمل السياسي والانتخابي. وأعبرن عن استعدادهن للتعاون مع الفرع في تنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى تحقيق المساواة السياسية بين الجنسين ودعم تحقيق إرادة النساء فيما يتعلق بصنع القرار السياسي.

تأتي هذه الجهود في إطار الحرص الكبير على تشجيع المرأة على الانخراط في العمل السياسي والتعبير عن آرائها ومطالبها، وذلك لبناء مجتمع أكثر توازناً وتنمية مستدامة. وبفضل هذه اللقاءات والورشات التوعوية، يتعزز دور المرأة في الحياة السياسية وتتحقق المساواة الفعلية بين الجنسين في المجال السياسي.

وفي ختام اللقاء، تم التشديد على أهمية الاستعداد الجيد للانتخابات القادمة، وتوجيه نساء أسيوط نحو المشاركة الفعالة في التصويت والمشاركة في العمل السياسي. وتم تأكيد التزام فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط بدعم وتشجيع المرأة في تحقيق حقوقها السياسية والمشاركة الفعالة في صنع القرار. وبهذا الشكل، يكون للمرأة الدور الفعال في بناء مستقبل مصر وتطويرها.

القومي للمرأة باسيوط ينظم ندوة عن "مشاركة المرأة في الحياة السياسية"