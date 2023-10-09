الفيوم تحصد مركز رابع جمهورية في مسابقات مراكز تنمية القدرات الموسيقية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التربية الموسيقية) في مسابقات مراكز تنمية القدرات الموسيقية - صيف 2023 ، مسابقة العزف الجماعي والغناء الجماعي.

حقق طالبات مدرسة عبدالرحمن على البشيهي الثانوية (أم المؤمنين الثانوية بنات سابقاً) - إدارة شرق الفيوم التعليمية، المركز الرابع فى مسابقة الغناء الجماعي على مستوى الجمهورية.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للطالبات المشاركين فى المسابقة، وقدمت الشكر والتقدير الى هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و أحمد حسن موجة عام التربية الموسيقية بالمديرية،وفريق العمل بمركز تنمية القدرات للتربية الموسيقية، وعبير محمد جلال ، و رانيا محمد رشاد، وزينب عبدالله محمد ، وأشرف أكرم وليم ، و أماني سامي خليل، و هناء وليم معوض، و علاء محمد تاج الدين ، و منال بدر الدين ، و هناء محمد أيوب، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة فى جميع المسابقات التي تنظمها الوزارة، وتحقيق مركز متقدم لمحافظة الفيوم في تلك المسابقات.

وقد شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، في مسابقة الأولمبياد للمعلوماتية القندس المصري 2023 .

الاختبارات الكترونيا

حيث تم إجراء الاختبارات إلكترونيا عبر الإنترنت ، بمعامل التطوير التكنولوجي بمدرسة قلمشاة الثانوية ، وتم إعلان نتيجة المسابقة وفاز الطالب حسام أشرف معوض عبدالرسول مدرسة قلمشاه الاعدادية بإدارة اطسا التعليمية ، وحقق الميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية.

وقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للطالب حسام أشرف ، ولإدارة مدرسة قلمشاة بإطسا ، وفريق العمل المشرف على المسابقة بمركز التطوير التكنولوجي ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وتحقيق مركز مشرف لمحافظة الفيوم على مستوى الجمهورية.

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