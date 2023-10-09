احتفالات أكتوبر .. مركز شباب بناويط بالمراغة ينظم يوما رياضيا ترفيهيا

نظم مركز شباب بناويط التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، الموافق ٩ من شهر أكتوبر ٢٠٢٣، يومًا رياضيًا في الألعاب الترويحية والترفيهية وذلك بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدية بمقر المركز، بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .





ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد شوقي أن اليوم الرياضي الترفيهي يهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وشغل أوقات الفراغ والرفع من اللياقة البدنية عن طريق ممارسة بعض المسابقات الرياضية، والتعرف على كل ما هو جديد فى عالم الألعاب الترويحية وطرق التحكيم وأساليب التنظيم، وزيادة التقارب والتعارف بين المشاركين.





وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن اليوم الرياضي شهد تنظيم عدد من الأنشطة والمسابقات ومجموعة من الألعاب الترويحية وبعض البرامج الثقافية، وتقديم جوائز تقديرية للفائزين والمشاركين.





يذكر أن فعاليات اليوم الرياضي في الألعاب الترويحية تأتي من خلال حرص وزارة الشباب والرياضة على الإهتمام بالشباب وتنمية روح الولاء والانتماء وخلق جيل قادر على تحقيق التنمية تماشيًا مع السياسة العامة للدولة





وأكد يسري كفافي وكيل المديرية للشباب على أن اليوم الرياضي يهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية عن طريق ممارسة بعض المسابقات الرياضية غير التقليدية ولإعداد جيل متزن قادرًا على الاعتماد على النفس.





كما نوه وكيل المديرية للشباب عن مدى دعم مديرية الشباب والرياضة بسوهاج لجميع مراكز الشباب الخاضعة للمديرية والوقوف على أماكن الضعف وتقويتها لتكون مؤسسة قادرة علي إنتاج جيل ناجح في جميع المجالات.





وفي نهاية اليوم سادت أجواء من الفرح والسرور بين الجميع وتم التقاط بعض الصور التذكارية مع بعضهم البعض.





وفي ذات السياق نفذ مركز شباب ناحية عامر التابع لإدارة شباب المراغة اليوم الإثنين الموافق ٩ من أكتوبر ٢٠٢٣ يوم رياضي أكثر من رائع تزامنًا مع إحتفالات أكتوبر المجيدية وذلك تنفيذًا للخطة الداخلية للمركز عن شهر أكتوبر ٢٠٢٣ ”رياضة “ .





تم خلال اليوم الرياضي تنفيذ مجموعة متميزة ومتنوعة من الألعاب الترفيهية الجماعة والفردية كانت في إنتظار المشاركين كي يتمكن المترددين على مركز شباب ناحية عامر من ممارسة أنواع مختلفة من الرياضة.





وإيمانًا بأهمية تنوع الرياضة والقيم الأخلاقية والإنسانية التي تجسدها والفوائد الصحية التي تتأتى من ممارستها وسعيا لنشر المزيد من الوعي بين المشاركين بأهمية الرياضة في الحياة اليومية وجعلها أسلوب حياة تتم مزاولة الرياضة طوال العام ما يوفر البيئة الصالحة لمجتمع يتمتع أفراده بموفور الصحة والعافية وهو الأمر الذي يشكل دافعا مهما لتنظيم اليوم الرياضي . .





وأكد الدكتور محمد فريد شوقي على أنّ إهتمام الدولة المصرية ووضع مراكز الشباب موضع إهتمام جعل وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الدكتور ”أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإعطاء الضوء الأخضر لجعل مراكز الشباب أكثر مشاركة في جميع الأنشطة الداخلية والخارجية.





وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن المديرية حريصة على ضرورة أن يتمكن المشاركين في فعاليات الأيام الرياضية التي تنفذها مراكز الشباب من ممارسة الأنشطة الرياضية بما يحقق الأهداف المرجوة ويضمن المحافظة على الصحة العامة وسلامة الجميع.