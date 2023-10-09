الأهلي وسيمبا التنزاني.. موعد ظهور موديست الإفريقي الأول

يواصل الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي، استعداداته لتسجيل الظهور الأول له إفريقيًا مع القلعة الحمراء، خلال مواجهة سيمبا التنزاني.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره سيمبا في الـ 20 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري السوبر الإفريقي لهذا الموسم، بينما ستكون مواجهة العودة في الرابع والعشرون من الشهر ذاته بالقاهرة.

وكان موديست قد غاب عن مواجهتي الأهلي في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، أمام سانت جورج الإثيوبي.

جاء غياب موديست عن غياب سانت جورج بسبب عدم قيدة في القائمة الإفريقية لهذا الموسم.

ومن المنتظر أن يشارك موديست مع الأهلي في دور المجموعات بعدما قام المارد الأحمر بتسجيل اللاعب في الفترة الثالثة المستحدثة، والتي جاءت من الواحد وحتى الـ 30 من الشهر الماضي سبتمبر.

بينما تنص لوائح الاتحاد الأفريقي بالسماح للاعبين المسجلين بالفعل فى القائمة الإفريقية قبل فترة القيد الثالثة باللعب في دور الـ 32، كما يحق للأهلي قيد اللاعبين فى فترة القيد الأولى والتي كانت في شهر يوليو الماضي، كما هناك فترة ثانية من 1 إلى 31 أغسطس.

الجدير بالذكر أن موديست خلال فريقه أمام المصري البورسعيدي، في المباراة التي لُعبت على برج العرب، ولم ينجح المهاجم الفرنسي في التسجيل، في اللقاء الذي انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية، كما شارك أمام الإسماعيلي أيضًا دون إحراز أي أهداف، بعدما نجح الفريق في تحقيق الفوز بنتيجة 3/1.