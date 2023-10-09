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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد مصليحي يحدد سعر بيع مابولولو بسعر مغري

مابولولو
مابولولو

ظهر الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد الاسكندري بمستوي مميز على الساحة الكروية وتألق في الدوري المصري  لمدة موسمين .

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قال  الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وضع مبلغ ٣ مليون دولار لبيع اللاعب الأنجولي.

وأضاف شبانة ان مصيلحي رئيس زعيم الثغر يعمل الان بالفعل على تسويق اللاعب بهذا الرقم لرؤيته بان مستواه الحالي يؤهله للحصول على المبلغ المطلوب .

.يذكر ان مابولولو يأتي في المركز الأول كهدافا للدوري الممتاز برصيد ٤ أهداف حتى الان.

استطاع الاتحاد السكندري في أخر لقاء تحقيق التعادل  الإيجابي  مع الجونه بهدفين لكل فريق في الجولة الرابعه في الدوري المصري .

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