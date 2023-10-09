محمد مصليحي يحدد سعر بيع مابولولو بسعر مغري
ظهر الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد الاسكندري بمستوي مميز على الساحة الكروية وتألق في الدوري المصري لمدة موسمين .
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قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وضع مبلغ ٣ مليون دولار لبيع اللاعب الأنجولي.
وأضاف شبانة ان مصيلحي رئيس زعيم الثغر يعمل الان بالفعل على تسويق اللاعب بهذا الرقم لرؤيته بان مستواه الحالي يؤهله للحصول على المبلغ المطلوب .
.يذكر ان مابولولو يأتي في المركز الأول كهدافا للدوري الممتاز برصيد ٤ أهداف حتى الان.
استطاع الاتحاد السكندري في أخر لقاء تحقيق التعادل الإيجابي مع الجونه بهدفين لكل فريق في الجولة الرابعه في الدوري المصري .