محمد مصليحي يحدد سعر بيع مابولولو بسعر مغري

ظهر الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد الاسكندري بمستوي مميز على الساحة الكروية وتألق في الدوري المصري لمدة موسمين .

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قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وضع مبلغ ٣ مليون دولار لبيع اللاعب الأنجولي.

وأضاف شبانة ان مصيلحي رئيس زعيم الثغر يعمل الان بالفعل على تسويق اللاعب بهذا الرقم لرؤيته بان مستواه الحالي يؤهله للحصول على المبلغ المطلوب .

.يذكر ان مابولولو يأتي في المركز الأول كهدافا للدوري الممتاز برصيد ٤ أهداف حتى الان.

استطاع الاتحاد السكندري في أخر لقاء تحقيق التعادل الإيجابي مع الجونه بهدفين لكل فريق في الجولة الرابعه في الدوري المصري .