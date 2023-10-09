ندوة تثقيفية عن دور البناء الثقافي للأئمة والواعظات بأوقاف سوهاج

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج اللقاء التثقيفي الأول للأئمة والواعظات بمسجد العارف بالله بسوهاج عن دور البناء الثقافي للأئمة بتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومتابعة الدكتور محمد حسني عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة وبحضور الشيخ صلاح محمد بريقي مدير الدعوة بمديرية أوقاف سوهاج وفضيلة الدكتور علاء حسن جابر أستاذ العقيدة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج ومحمود أبو عقيل المنسق الإعلامي للمديرية .





تناول اللقاء الحديث عن حب الوطن وكونه من أصول الدين وأسس الفِطَر السليمة وأشار فضيلة الشيخ صلاح محمد بريقى مدير الدعوة خلال كلمته إلى أن أغلى ما يملك المرء الدين والوطن وما من إنسان إلا ويعتز بوطنه لأنه مهد صباه ومدرج خطاه ومرتع طفولته وملجأ كهولته ومنبع ذكرياته وموطن آبائه وأجداده .





وقال فضيلة الدكتور علاء حسن جابر أن الله تعالى غرس في فطرة الإنسان حب الوطن والأرض التي يعيش عليها ويأكل من خيرها ويعبد الله تحت سمائها آمناً مطمئناً،





وأوضح أستاذ العقيدة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية أن إرتباط الإنسان بوطنه مسألة متأصلة في النفس ومرتكزة في الفطرة السليمة والوطن من أعظم نِعم الله تعالي علي العباد.