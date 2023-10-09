الطالب محمد أشرف بسوهاج يفوز في مسابقة عمر الفاروق للقصة القصيرة

أعلنت الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم، نتيجة مسابقة عمر الفاروق للقصة القصيرة على مستوى الجمهورية، حيث حقق الطالب محمد أشرف محمد، إبن مدارس صفوة مصر الخاصة بإدارة البلينا التعليمية، جنوب محافظة سوهاج، انجازا جديدا وفريدا من نوعه للمحافظة كونه الطالب الوحيد الذي يفوز في هذه المسابقة منذ إنطلاقها حتي الآن.





يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وماهر عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وأحمد حسين موجه عام المكتبات، وأسامة المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية وتتويجا للجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس إدارة مدارس صفوة مصر الخاصة برئاسة الدكتور جمال القاضي، وتوجيه المكتبات بالإدارة بقيادة احمد العوارى الموجه الأول، وسهام علي اخصائي المكتبات بمدارس صفوة مصر الخاصة .

وتم اليوم تكريم الطالب محمد أشرف الفائز في المسابقة، من قبل الدكتور جمال القاضي، وأحمد العوارى، وسماح فتحي رئيس قسم التعليم الخاص بالبلينا، ومحمد فايز مدير الشؤون القانونية بالادارة، ورفاعي محمد المنسق الإعلامي للإدارة، وعلي محمود حسانين عضو مجلس الإدارة.





جدير بالذكر ان الترتيب النهائي للفائزين في هذه المسابقة على مستوي الجمهورية سوف يعلن عنه يوم الأربعاء الموافق ١٨ من شهر أكتوبر ٢٠٢٣م والحفل الختامي يوم الخميس ١٩ أكتوبر والذي سوف يشرفه بالحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.