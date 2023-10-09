ميرفت السيد : الزمالك يحتاج خبراتي لتخطي الأزمات الراهنة

أكدت ميرفت سيد المرشحة على منصب رئاسة نادي الزمالك، أسباب ترشحها فى الانتخابات المقبلة التي المقرر ان تعقد يوم الجمعة 20 من شهر أكتوبر 2023.

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أكدت ميرفت فى تصريحات لبرنامج “كلام فى الكورة” المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي أحمد جمال مساء اليوم الاثنين : " أخذت القرار بعد مناقشة مع أسرتي، وانتظرت حتى نهاية التقديم، لحين التأكد من أن جميع المرشحين لا يوجد بينهم أحد بمجال التخصص".

أتم تصريحاتها : " الأزمات التي يمر بها القلعه البيضاء في السنوات الأخيرة، فإنه يحتاج الخبرات والتخصص الذي أملكه، لذلك سأكون قادرة على تقديم الفائدة للنادي من خلال خبراتي الأكاديمية".

تواجدت ميرفت سيد أحمد مرشحة رئاسة نادي الزمالك في أكثر من منصب إذ شغلت منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة لشؤون الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني كما شغلت منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للشباب بالوزارة.

وأكدت ميرفت سيد أحمد المرشحة على منصب رئاسة نادي الزمالك في تصريحات خاصة لبوابة، أن هدفها في الوقت الحالي، هو التركيز على حل الأزمة التي تواجه النادي، وحسم الأمور الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وإنهاء أزمة المستحقات في كافة القطاعات.

وأضافت ميرفت السيد في التصريحات الصحفية :" انها تريد اعادة بناء مدرجات ملعب حلمي زامورا من جديد لحضور الجماهير بجانب بناء نصب تذكيري للشهداء العشرين.

كشفت ميرفت السيد "نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في إفريقيا ومن المفترض أن يسوق نفسه بنفسه سنضم متخصصين في المجالات المختلفة.

أتم تصريحاتها “برنامجي يتضمن شركة أجنبية ستتولى إنشاء فرع الزمالك والاستاد في 6 أكتوبر ليصبح أحدث مبنى رياضي في الشرق الأوسط”.