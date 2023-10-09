تنبؤات ميشال حايك عن "طوفان الأقصى" تثير الحيرة بين المؤيد والمعارض

أثار المنجم اللبناني ميشال حايك، حالة من الجدل والغموض خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء حلقته الي عرضت في ليلة رأس السنة لعام 2022 – 2023 والذي كشف فيه عن أبرز توقعاته للأحداث المختلفة التي سوف تشهدها الدول العربية هذا العام 2023، ولكن كانت الصدمة هي توقعاته بالأحداث التي تحدث الأن بين فلسطين وإسرائيل.

ميشال حايك يثير الجدل بتوقعه " طوفان الأقصي"

توقع ميشال حايك، الأحداث والعمليات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل، وأطلقت عليها "طوفان الأقصى"، وقامت بإطلاق 3284 صاروخا من غزة على إسرائيل وأسفرت حتى الآن عن وفاة أكثر 700 قتيلًا من المستعمر فيما بلغ عدد المصابين 2382، منهم 345 بحالة خطيرة، و22 بحالة حرجة، ووصل عدد الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس أعلى من 130 وسط مخاوف من زيادة العدد.

وقال ميشال حايك، فخلال حلقته برأس السنة :" بثلاثية الدم وبالروح بالدم نفديك يا أقصى، ما رح يكون مجرد شعار رح يكون كل المعركة والأحداث التي رح تخض إسرائيل بالمرحلة المقبلة أبطالها أسرى بالسجون.»

وتابع عالم الفلك اللبناني :" رح يتزامن الحدث مع عيد يهودي بين عارض أمني وعارض صحي يتأرجح نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) ونتنياهو بقراراته بأوامر نارية بمواجهة النار يذكر الناس بتاريخه كل الثورة رح تكون ورح تتغنى بأغاني محمد عساف".

سموها شعوذة سموها صدفة لكن توقعات ميشال حايك ليلة رأس السنة ل #طوفان_الأقصى بحذافيره بتفاصيله بنتائجه بتوقيته مخيف ومرعب pic.twitter.com/1xuJV5a5jl — Imane Ibrahim🇱🇧 (@ImaneIbrahim1) October 8, 2023

توقعات ميشال حايك تصدم الجماهير

خلال مقطع الفيديو قال ميشال حايك أهداف كتائب القسام الجديدة رح تشكل مفاجئات للجميع حركة مفصلية بتزعزع مفاصل جهاز أمني إسرائيلي، وزمن اللاوعي الحربي الإسرائيلي قادم وزمن الانتظار ولى، وتنصب إسرائيل فخ لنفسها وتجر نفسها على المعركة جنون على إسرائيل فوق المي وتحت المي".

واستطرد حايك قائلًا :"ينطلق فصيل من الفصائل الفلسطينية بعكس السير وبسبب ورطة لباقي الفصائل، المسجد الأقصى بكون محور الاهتمام وأرض الأحدث ومصنع الأخبار ومصدرها".

طوفان الأقصى

وسرعان ما تسبب مقطع الفيديو في حيرة رواد السوشيال ميديا بسبب صدق كلامه وجاءت التعليقات كالأتي، " سموها شعوذة سموها صدفة لكن توقعات ميشال حايك ليلة رأس السنة لطوفان الأقصى بحذافيره بتفاصيله بنتائجه بتوقيته مخيف ومرعب"، " شي مش طبيعي ومش مفهوم وبيحط العقل بالكف"، " كل سنة كان يقول نفس الشي بس بإطار مختلف ما كتير تنغشّوا فيه".

طوفان الأقصى

بينما جاءت التعليقات المعارضه لكلامه وتوقعاته والتي جاءت كالأتي، " لا شعوذة ولا صدفة كل هالمتنبئين بيشتغلوا بأوامر وفي مين عم يكتبلن التوقعات صار واضح الموضوع وفي مسلسل لعابد فهد بيشرح كيف كل السياسيين بيستخدموا هالناس لغايات ولاجندات معينة"، "لو قالهم في حلقة وحدة ممكن يصدمني لكن في اكثر،من سنوات عادي حصلت أكثر من معركة في السنوات الماضية"، "ليست شعوذة ولا هي بالصدفة بل هي تسريبات ماسونية مأمورها بنقلها للعام ، هي جزء من خططهم لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".