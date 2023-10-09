صابر الرباعي يشارك في فعاليات مهرجان ليلة عمر الكويتي

يحيي الفنان صابر الرباعي حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر في الكويت، والذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ3 من نوفمبر مع الفنانة عبير نعمة والفنانة أسما لمنور.

انطلقت ليالي مهرجان ليلة عمر مع الفنانة أنغام خلال الأسبوع الماضي مع ليلتين متتاليتين شهدت حضور كامل العدد من جمهورها.

وتستكمل لياليها في ليالي أكتوبر الخريفية مع 6 من نجوم غناء الوطن العربي وهم “شيرين، بهاء سلطان، تامر عاشور، حسين الجسمي، رحمة رياض”