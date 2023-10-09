شيكابالا يوجه رسالة لـ فلسطين: المقاومة حق

وجه قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، رسالة للشعب الفلسطيني، على خلفية الاعتداءات التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة من الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر شيكابالا صورة عبر حسابه الشخصي له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقًا" و"x" حاليًا"، لأحد الشباب الذي يرتدي الثوب الفلسطيني أمام المسجد الأقصى ويرفع يديه للسماء ومكتوب على الصورة “يارب”، وكتب عليها “المقاومة حق”.

شيكابالا يوجه رسالة لفلسطين

ونجح شيكابالا في قيادة الزمالك للفوز على نظيره البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدت تسجيل الأباتشي هدف الفوز للقلعة البيضاء، بتصويبة قوية من خارج منطقة الـ 18 سكنت شباك حارس البنك محمد أبو جبل.