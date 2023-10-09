برشلونة يفقد نجمه قبل كلاسيكو ريال مدريد

تلقت جماهير برشلونة صفعة قوية، بعدما تأكد غياب أحد أهم نجوم الفريق عن الكلاسيكو القادم أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

وتعرض الفرنسي للإصابة خلال مواجهة غرناطة بالأمس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

وأكد برشلونة في بيان رسمي خلال اليوم الإثنين، عبر تطبيق "تويتر" سابقًا و"x" حاليًا، عن أن الاختبارات الطبية أظهرت تعرض جول كوندي لإصابة قوية بالتواء في الرباط الجانبي للركبة اليسرى، كما أن مدة غيابه لم يتم تحديدها حتى هذه اللحظة.

وحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمن الممكن أن يغيب كوندي عن برشلونة لمدة شهر كامل، مما يعني عدم لحاقه بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المقبلة.

موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في الرابعة والربع من مساء الثامن والعشرون من الشهر الجاري، والتي يستضيفها ملعب "مونتجويك الأولمبي".

بينما يُنقل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والحاصلة على حقوق بث مسابقة الليجا حصريًا في إفريقيا والشرق الأوسط.

وينتظر الكثير من جماهير كرة القدم حول العالم المباراة المثيرة بين برشلونة وريال مدريد خلال الدور الأول من مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

الجدير بالذكر أن برشلونة رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف جاره جيرونا، فيما يحتل ريال مدريد صدارة المسابقة بـ 24 نقطة.

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