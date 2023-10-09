شرب 4 فناجين قهوة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

شرب أربعة فناجين من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، توصل العلماء الألمان إلى هذا الاستنتاج خلال دراسة أوروبية واسعة النطاق.

وشارك في هذه الدراسة ما مجموعه 42659 شخصًا، والتي تسمى الدراسة الأوروبية للسرطان والتغذية، وتابع العلماء الألمان المشاركين لمدة تسع سنوات، ولقد وجد الخبراء أن الاستهلاك المعتدل للقهوة (4-5 أكواب يوميًا) يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 30٪ مقارنة بأولئك الذين يشربون القهوة بشكل أقل أو لا يشربونها على الإطلاق.

أفضل ما في الأمر هو أنه يمكن تحقيق هذا التأثير مع كل من القهوة منزوعة الكافيين ومنزوعة الكافيين، وعلى مدار الدراسة الأوروبية، كان هناك 1432 حالة من مرض السكري من النوع 2، و394 نوبة قلبية، و310 سكتات دماغية، و1801 حالة سرطان بين المشاركين، ولم يرتبط شرب أكثر من أربعة فناجين من القهوة يوميًا (التي تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين) بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

وفي السابق، اقترح العلماء بالفعل أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بمرض السكري عن طريق شرب القهوة، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت "ضربة القهوة" هذه على الجسم ستؤدي إلى تطور أمراض مزمنة أخرى، مثل أمراض القلب والسرطان، وفي العام الماضي، وجد الباحثون أن كل كوب إضافي من القهوة في النظام الغذائي اليومي يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 7%، وأربعة فناجين بنسبة 25%.

وتبين أن القهوة منزوعة الكافيين لها نفس التأثير تمامًا، لأنها تحتوي أيضًا على الكمية الضرورية من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى المغنيسيوم، وهذا يعني أن الكافيين في حد ذاته لا يلعب دورًا مهمًا في الفوائد الصحية الوقائية للقهوة، لكنه منبه قوي يمكن أن يزيل النعاس. والانشغال بالقهوة في المساء ليس بالأمر الحكيم.