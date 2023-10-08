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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تامر مصطفى: لم يحالفنا التوفيق في مباراة بيراميدز

تامر مصطفى المدير
تامر مصطفى المدير الفني لإنبي

علق تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي على خسارة فريقه امام بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

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وخسر إنبي بهدف دون رد أمام بيراميدز وهي الخسارة الثانية للفريق في الدوري بالموسم الحالي.

وقال تامر مصطفى في تصريحات عقب نهاية المباراة: " مباراة الأهلي أرهقتنا بشكل كبير لكننا ظهرنا اليوم بشكل جيد وكنا الأفضل في الشوط الثاني وإتيحت لنا عدة فرص أمام منافس قوي مثل بيراميدز ".

وأضاف: " سعيد باداء لاعبي فريقي، لكن في الهنهاية لن تحقق الفوز دون تسجيل أهداف ولم يحالفنا التوفيق امام مرمى بيراميدز ".

وأكمل: " كان لدينا إيقاف قيد ولم نتمكن من تدعيم الفريق بشكل كافٍ، كما واجهنا سوء حظ في مباراتي الداخلية وطلائع الجيش ".

وأتم: " لدينا 19 لاعب في قائمة الفريق من قطاع الناشئين، وتعرضنا لظروف صعبة بإصابة بعض لاعبينا المميزين ".

 

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