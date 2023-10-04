" أوبك + " تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

قالت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة " أوبك + " اليوم الأربعاء إنها ستواصل تقييم الأوضاع بسوق النفط العالمية، مؤكدة استعداد دول المجموعة للتعامل مع تطورات السوق واتخاذ إجراءات إضافية في أي وقت.

أوبك

وأعادت اللجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة " أوبك + " التأكيد في بيان أصدرته في ختام اجتماعها الذي جرى اليوم عن بعد على التزام الدول الأعضاء في المجموعة بقرار خفض إمدادات النفط حتى نهاية العام المقبل حسب المتفق عليه في الرابع من يونيو.

وأضاف مجموعة " أوبك + " فى البيان أن الدول الموقعة على إعلان التعاون من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها امتثلت بصفة عامة بقرار تقليص الإمدادات، وحثت اللجنة جميع الدول على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض.

وأوضحت اللجنة ( أوبك ) أنها ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب مع ملاحظة استعداد دول إعلان التعاون لمعالجة تطورات السوق والاستعداد لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت، بناءً على التماسك القوي بين أوبك بلس.

كما أعربت اللجنة ( أوبك ) عن تقديرها ودعمها الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى دعم استقرار سوق النفط، وجددت تقديرها لخفض المملكة الطوعي الإضافي بمقدار مليون برميل يوميا وتمديده حتى نهاية العام.

وأقرت اللجنة قيام روسيا بتمديد تخفيضه الطوعي الإضافي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2023.

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة (الحادي والخمسين) في 26 نوفمبر 2023، بحسب الاسواق العربية.

أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف ارتفاع أسعار الفائدة وقبل اجتماع "أوبك+"

أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر، قبل اجتماع لجنة من وزراء تحالف "أوبك+" إذ توازن السوق بين توقعات نقص الإمدادات ومخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض الطلب على النفط.

وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل نحو 43 سنتا ليصل إلى مستوى سعر 90.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش.

في حين هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل نحو 48 سنتا ليصل إلى مستوى سعر 88.75 دولار للبرميل.