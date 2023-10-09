الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم مفيدة لصحة القلب

نصح المعالج وطبيب القلب فلاديمير بروتاسوف البالغين بإدراج المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم في نظامهم الغذائي اليومي.

وتحدث الدكتور بروتاسوف عن تلك العادات والتصرفات التي تعزز صحة الأوعية الدموية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وعلى وجه الخصوص، يتم تسهيل ذلك من خلال وجود العناصر الدقيقة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم في النظام الغذائي اليومي.

والمنتجات التي تحتوي على البوتاسيوم تعمل على تطبيع ضغط الدم، وقال بروتاسوف لموقع aif.ru: "انتبه إلى الفول والمكسرات والبازلاء والسبانخ والملفوف والموز والتمر".

أما المغنيسيوم، فأوضح الطبيب أنه يلعب دور العامل المساعد، أي منشط للنشاط الإنزيمي في الجسم والنتيجة هي، من بين أمور أخرى، تطبيع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

واقترح الأخصائي أن "السبانخ والبقوليات والمكسرات والبذور ومنتجات الحبوب الكاملة غنية بالمغنيسيوم".

وللحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، أوصى الطبيب أيضًا بالتقليل من كمية الأطعمة التي تحتوي على السكريات المضافة بادئ ذي بدء، نحن نتحدث عن الأطعمة المصنعة، ومجموعة متنوعة من منتجات الحلوى الجاهزة والمخبوزات وقال الخبير إن وجودها في النظام الغذائي اليومي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتعرض الجسم لارتفاع ضغط الدم ومخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

من التوابل الأخرى التي يجب على جميع البالغين تناول كميات أقل منها هو الملح، وحذر الأخصائي من أنه كلما زاد وجوده في النظام الغذائي اليومي، كلما زاد الحمل على القلب.

ولا تنس أن الكثير من الصوديوم موجود في الخبز ولحم الخنزير المقدد والفشار وصلصة الصويا ومكعبات المرق، وتحكم في كمية هذه المنتجات وقم بإضافة الملح إلى أطباقك بشكل أقل.