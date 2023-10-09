حضري بيتزا باللحمة المفرومة والخضار

تعد البيتزا من أفضل المعجنات المحببة لدى الكبار والصغار لمذاقها الطيب وهذا ما يدفع الأمهات لتحضيرها بين حين لآخر على خطى المطاعم لأفراد أسرتها.

واليوم نقدم لك طريقة تحضير بيتزا باللحمة المفرومة والخضار بخطوات سهلة ومكونات متواجدة بصفة دائمة في الثلاجة والمطبخ.

المقادير:

- لحم بقر مفروم: نصف كيلو

- الزيت النباتي: 4 ملاعق كبيرة

- طماطم: 1 حبة (مقطعة مكعبات)

- الفليفلة الحمراء: ربع كوب

- الفلفل الأحمر الحار: ملعقة كبيرة

- جبن الشيدر: كوب (مبشور)

- معجون الطماطم: ملعقة كبيرة

- عجينة البيتزا: مقدار (جاهزة)

طريقة التحضير:

سخني الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي اللحم المفروم ونكّهي بالملح، والفلفل الأحمر الحار، وحركي اللحم حتى ينضج.

اصنعي قرص دائري الشكل من عجينة البيتزا، وضعيها في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم اخبزي العجينة في الفرن لمدة 5 دقائق.

اخلطي اللحم المفروم مع معجون الطماطم.

وزعي مزيج اللحم والصلصة، والطماطم المقطعة على قرص البيتزا، ثم رشي جبن الشيدر على الوجه.

أدخلي صينية البيتزا في الفرن مرة أخرى حتى تنضج العجينة بشكل كامل ويذوب الجبن.

أخرجي البيتزا من الفرن واتركيها جانبًا حتى ترتاح قليلًا وقدميها ساخنة.