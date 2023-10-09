10 صور تدمي القلوب لشهداء غزة

رائحة الموت تفوح بقوة من داخل شوارع غزة، هنا منزل انهار واستشهدت أسرة بأكملها أسفله، وهناك طفل يبكي بجوار جثمان أمه، وفي ماكن آخر مسجد هُدم فوق رؤوس المصليين، بعدما استهدفته طائرات الاحتلال، مشهد لن يراه أحد إلا في غزة التي يتربص لها الكيان المحتل بالمرصاد.

داخل المستشفيات لم يعد يستطيع الأطباء أن يحصوا أعداد الشهداء من كثرتها، وانهمكوا في إنقاذ المصابين، وفي شوارع غزة يسارع المسعفين والأطباء لإنقاذ ضحايا سلسلة الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة.

شنَّت إسرائيل سلسلة غارات انتقامية في الساعات القليلة الماضية طالت عشرات المدنيين، ردًا على عملية طوفان الأقصى التي شنها المقاتلون الفلسطينيون، أسفر عن الغارات الإسرائيلية الكثير من الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين.

وأعلنت الإسعاف في غزة، اليوم الإثنين، أن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع أوقع أكثر من 510 شهداء وأكثر من 2751 جريحًا، منهم 244 طفلًا و151 سيدة، كما تدمر عدد كبير من المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات والبنية التحتية، وأسفر عن العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثالث على قطاع غزة، تدمير 6 مساجد و4 مدارس منذ يوم السبت الماضي.